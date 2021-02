La svolta europeista e la rottura con gli alleati a Bruxelles: una nuova Lega (Di martedì 9 febbraio 2021) Continua il lento mutamento della Lega, è il momento della svolta europeista. Prima era Lega Nord, poi è diventata solo Lega. Le novità all’orizzonte non finiscono. foto facebookDopo il medioevo verde, quello dei decreti sicurezza e dei porti chiusi, sembra che la Lega, bontà sua, sia inciampata nella svolta europeista che in tanti gli chiedevano. Un partito di governo del XXI secolo non può esimersi dalla partecipazione al progetto europeo, tanto più se parliamo dell’Italia. Questo lo sa bene Giorgetti, l’uomo che ha guidato la transizione di Salvini fino ad approdare al porto sicuro di Mario Draghi. La Lega, come tutti i partiti, risponde però alle logiche europee. Ed anche i membri del carroccio hanno dovuto ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Continua il lento mutamento della, è il momento della. Prima eraNord, poi è diventata solo. Le novità all’orizzonte non finiscono. foto facebookDopo il medioevo verde, quello dei decreti sicurezza e dei porti chiusi, sembra che la, bontà sua, sia inciampata nellache in tanti gli chiedevano. Un partito di governo del XXI secolo non può esimersi dalla partecipazione al progetto europeo, tanto più se parliamo dell’Italia. Questo lo sa bene Giorgetti, l’uomo che ha guidato la transizione di Salvini fino ad approdare al porto sicuro di Mario Draghi. La, come tutti i partiti, risponde però alle logiche europee. Ed anche i membri del carroccio hanno dovuto ...

