La storia di Christine de Pizan, scrittrice e femminista ante-litteram nel Medioevo (Di martedì 9 febbraio 2021) A lei, al suo spirito e alle sue gesta s’ispira “Ballata per sante streghe e belle dame”, il videoracconto di donne virtuose che andrà in onda su Bergamo Tv il 6 marzo alle 21. Christine non si arrese mai, scrisse sempre dalla parte delle donne Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 febbraio 2021) A lei, al suo spirito e alle sue gesta s’ispira “Ballata per sstreghe e belle dame”, il videoracconto di donne virtuose che andrà in onda su Bergamo Tv il 6 marzo alle 21.non si arrese mai, scrisse sempre dalla parte delle donne

