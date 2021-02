La sfiducia nei partiti è al 90% | ricordiamocelo di D Marantelli

(Di martedì 9 febbraio 2021) di Daniele, Direzione Nazionale Pd Peppino Caldarola, giornalista che manca molto, mi chiese tre anni fa di scrivergli una riflessione sulla Lega per la rivista Italianieuropei. Restio a rispondere a tali sollecitazioni, per Peppino, visto l’affetto che avevo per lui, feci un’eccezione. Pubblicò il mio articolo il 14 giugno 2018. Il titolo, “Dalla Lega Nord a Salvini”, riassumeva bene quell’analisi. Su Salvini. La campagna elettorale dura da anni. Sistematica. Quotidiana. Ha cambiato la natura della Lega delle origini senza pregiudicare quel consenso. A Coblenza, nel febbraio 2017, ha partecipato con Marine Le Pen e altri al vertice dei nazionalisti europei. Nazionalista e non populista come pigramente è stato definito da intellettuali e politici progressisti. Ha tolto il Nord dal simbolo per affermare il partito in tutto il Paese. Su Giorgetti. Un amico, ...

di Daniele Marantelli, Direzione Nazionale PdPeppino Caldarola, giornalista che manca molto, mi chiese tre anni fa di scrivergli una riflessione sulla Lega per la rivista Italianieuropei. Restio a ris ...Strano trovare no vax nella città che ama credere nei miracoli. Come ci racconta John Horne Burns nel suo libro, "La Galleria", che è un diario di vita vissuta che ha come scenario Napoli. La sfiducia ...