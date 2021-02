La seconda vita degli embrioni “abbandonati”: che cosa dice la legge e che cosa manca (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli embrioni considerati “abbandonati” lasciati nei centri di procreazione assistita sono moltissimi in Italia, ma non possono essere utilizzati in nessun modo. manca ancora una legge che li renda disponibili per un’adozione o per la ricerca scientifica. Si chiama Molly Gibson ed è la bimba nata ad ottobre scorso negli Stati Uniti grazie all’adozione di un embrione da parte di una coppia infertile. I signori Gibson, infatti, dopo aver sperimentato le loro difficoltà procreative, decidono di rivolgersi ad una onlus cristiana, la Nedc (National Embryo Donation Center), che conserva gli embrioni congelati, donati da coppie che seguono un percorso di procreazione assistita e che alla fine decidono di non utilizzare. ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Gliconsiderati “” lasciati nei centri di procreazione assistita sono moltissimi in Italia, ma non possono essere utilizzati in nessun modo.ancora unache li renda disponibili per un’adozione o per la ricerca scientifica. Si chiama Molly Gibson ed è la bimba nata ad ottobre scorso negli Stati Uniti grazie all’adozione di un embrione da parte di una coppia infertile. I signori Gibson, infatti, dopo aver sperimentato le loro difficoltà procreative, decidono di rivolgersi ad una onlus cristiana, la Nedc (National Embryo Donation Center), che conserva glicongelati, donati da coppie che seguono un percorso di procreazione assistita e che alla fine decidono di non utilizzare. ...

Ultime Notizie dalla rete : seconda vita Biden esecutore dell'agenda radicale, ma stavolta la identity politics fa infuriare le femministe

Se dovesse prevalere questo modo di ragionare, la vita civile rischierebbe di frantumarsi in una serie di "nicchie" umane e sociali più o meno protette da regole particolari a seconda delle ...

Thomas Bernhard, Una conversazione notturna

Non ho mai letto niente in vita mia che mi abbia sconvolto a tal punto da dover andare in giro a ... Forse, ma soltanto in seconda battuta. Dipende dal fatto che secondo me è possibile scrivere ...

La Regione regala una seconda vita alla mensa vip di via Luigi Porta La Provincia Pavese San Valentino,il santo degli innamorati

Come nasce la festa di San Valentino? Innanzitutto, il santo ad essere celebrato è Valentino di Terni, nato per l'appunto nella città ...

Fuga dalle foibe: così la Sicilia accolse l'esodo

“Nel 1947 questa chiesa ospitò alcune famiglie istriane, vittime di esilio e persecuzioni. Pedara le accolse come fratelli»: nella facciata della chiesa di Santa Caterina di Alessandria a Pedara, alle ...

