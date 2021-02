La Roma ritrova Pedro: possibile presenza in panchina contro l'Udinese (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 febbraio 2021 - Paulo Fonseca ritrova Pedro : è questa la notizia di giornata che ha rallegrato Trigoria a pochi giorni dalla terza partita del girone di ritorno. Quella dello spagnolo era ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021), 9 febbraio 2021 - Paulo Fonseca: è questa la notizia di giornata che ha rallegrato Trigoria a pochi giorni dalla terza partita del girone di ritorno. Quella dello spagnolo era ...

calciodangolo_ : ???? Roma, recuperato #Pedro ???? #Fonseca ritrova lo spagnolo e anche #ElShaarawy per la partita con l'Udinese???? - Angolo_Roma : ???? Roma, recuperato #Pedro ???? #Fonseca ritrova lo spagnolo e anche #ElShaarawy per la partita con l'Udinese???? - robydigi : @Gi71376847 Hai ragione, tuttavia dei sorrisi se li cerca. Stiamo parlando di avvocato che, da non eletto e che nes… - siamo_la_Roma : ??? Dalla carenza all’abbondanza ?? #Fonseca con l'#Udinese ritrova #Pellegrini e #Pedro ?? Prima convocazione per… - roberta_fasani : Il quartiere è invaso da sbandati e pusher. 'Spacciano e si ubriacano, sono tutti stranieri, gente che viene qui se… -