La road map del Franchi: 40 mila posti e prima pietra nel 2024 (Di martedì 9 febbraio 2021) Franchi tempistiche lavori – prima un lotto di lavori di messa in sicurezza statica da 300 mila euro, poi da 700 mila euro per consentire il rientro del pubblico senza limitazioni di capienza quando le norme Covid lo consentiranno. Quindi, 2022 e 2023 per fare altri 7,5 milioni di euro di interventi per il miglioramento L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 febbraio 2021)tempistiche lavori –un lotto di lavori di messa in sicurezza statica da 300euro, poi da 700euro per consentire il rientro del pubblico senza limitazioni di capienza quando le norme Covid lo consentiranno. Quindi, 2022 e 2023 per fare altri 7,5 milioni di euro di interventi per il miglioramento L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #Stadi La road map del Franchi: 40 mila posti e prima pietra nel 2024: Franchi tempistiche lavori – Prima… - CalcioFinanza : La road map per il restyling del #Franchi: 40 mila posti e prima pietra entro il 2024 - TommyBrain : Orizzonte48:L'IMPASSE DELL'EUROZONA A DETRIMENTO DELLA RISOLUZIONE DI UNA CRISI EPOCALE: UNA ROAD MAP PER SUPERARLA… - IacobellisT : Orizzonte48:L'IMPASSE DELL'EUROZONA A DETRIMENTO DELLA RISOLUZIONE DI UNA CRISI EPOCALE: UNA ROAD MAP PER SUPERARLA… - MaurizioDG_tale : @OrioliPaolo A me sembra che stia solo prendendo per i fondelli i suoi. Come se #Draghi si facesse imporre la road map da un leccacaciotte. -