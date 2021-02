La ricetta del cocktail ufficiale dei Mondiali di Sci Cortina 2021 (low alcol e facile)

(Di martedì 9 febbraio 2021) In genere cosa fa una persona in montagna d’inverno al calar del sole? Spesso, si coccola con un peccato di gola. Magari con qualcosa di alcolico. Succederà tutti i giorni fino al 21 febbraio nella «perla» delle Dolomiti, dove per l’intera durata dei Mondiali di Sci sarà offerto a fine giornata il drink ufficiale. E , in anteprima a VanityFair.it, il barman Matteo Magri spiega come realizzare a casa la ricetta del suo cocktail pensato per Cortina 2021.

bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Martedì, 9 Febbraio 2021 - - Voormas : @JessRab94943151 @semplici8 @NOprisonersEVER @Lukazzu @consolefirmin @paolinab @SaraLF74 @caterita2008 @ahp68… - LUCABRAMBILLA24 : RT @AMAS66086910: Molti esperti propongono auspicano desiderano l'efficienza nella P.A. , vogliono riformare. La ricetta è semplicissima: f… - Senza_Panna : Uno snack sano e dietetico ricco di proteine, ma anche un ingrediente per tanti piatti gustosi. Avete mai provato l… - tmsboldrini : RT @DarioBallini: Moderna regala al mondo la sua 'ricetta' per la produzione del vaccino mRNA contro il Covid. Licenza aperta e niente prop… -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta del

Vanity Fair.it

... in cui rielabora la tradizione ampezzana esaltando le materie primeterritorio, a partire dai prodotti dell'azienda di famiglia ePiccolo Brite, il caseificio aperto nel 2017. La...Ecco il procedimento in pochi semplici passaggi Vediamo i passaggi di questafacilissima ... Aggiungere al composto il succolimone e la sua buccia grattugiata. Setacciare la farina per ...«Il fritto è una cosa seria» ci ha detto il maestro svelandoci come si prepara questa pizza strepitosa. Un'idea per festeggiare il 9 febbraio: la giornata mondiale dedicata al piatto più amato del mon ...Per Cortina 2021 è stato pensato un long drink leggero con un gin delle Dolomiti, sciroppo ai fiori di sambuco, succo di limone, acqua tonica e due gocce di Blue Pea Flower. Scopri come prepararlo a c ...