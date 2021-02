La Puglia attende la valutazione del ministero per passare in zona gialla Dopo il riconteggio dei posti letto di terapia intensiva. Decisione attesa soprattutto in Salento ma nel foggiano c'è chi chiede l'area rossa (Di martedì 9 febbraio 2021) La provincia di Lecce è fra quelle in Italia con le situazioni migliori in tema di contrasto al corona virus. Nel Salento è considerato particolarmente penalizzante essere, come il resto della Puglia, area arancione. Tuttavia la Regione Puglia ha provveduto venerdì ad inserire nel sistema nazionale il numero di posti letto di terapia intensiva potenzialmente disponibili ancorché non utilizzati e questo ha fatto diminuire la percentuale di occupazione, appunto, delle terapie intensive. Nella nuova numerazione, con 569 posti letto di terapia intensiva anziché 460 precedentemente conteggiati, la percentuale di occupazione passa dal 37 al 28 per cento. Da un punto di vista numerico i ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 febbraio 2021) La provincia di Lecce è fra quelle in Italia con le situazioni migliori in tema di contrasto al corona virus. Nelè considerato particolarmente penalizzante essere, come il resto dellaarancione. Tuttavia la Regioneha provveduto venerdì ad inserire nel sistema nazionale il numero didipotenzialmente disponibili ancorché non utilizzati e questo ha fatto diminuire la percentuale di occupazione, appunto, delle terapie intensive. Nella nuova numerazione, con 569dianziché 460 precedentemente conteggiati, la percentuale di occupazione passa dal 37 al 28 per cento. Da un punto di vista numerico i ...

