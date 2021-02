La politica è in lutto: morto Franco Marini, ex presidente del Senato (Di martedì 9 febbraio 2021) Franco Marini, politico e sindacalista, è morto. Aveva 87 anni. Era risultato positivi al covid. Fu segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare. Franco Marini ad inizio anno era risultato positivo ed era stato ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. La notizia della scomparsa è stata data con un tweet da Pierluigi Castagnetti che ha ricordato l’amico come “uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”. “Oggi piangiamo la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista di spessore, uomo di indiscussa integrità morale” afferma la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 febbraio 2021), politico e sindacalista, è. Aveva 87 anni. Era risultato positivi al covid. Fu segretario generale della Cisl, poidele ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare.ad inizio anno era risultato positivo ed era stato ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. La notizia della scomparsa è stata data con un tweet da Pierluigi Castagnetti che ha ricordato l’amico come “uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”. “Oggi piangiamo la scomparsa di, politico e sindacalista di spessore, uomo di indiscussa integrità morale” afferma la ...

RaiNews : Politica in lutto per la morte di Franco Marini a 87 anni - eziomauro : È morto Franco Marini, l'ex presidente del Senato stroncato dal Covid. La politica in lutto: 'Combattente appassion… - LauraPuppato : È morto Franco Marini, l'ex presidente del Senato stroncato dal Covid. La politica in lutto: 'Combattente appassion… - TommyMediagold : #Lutto nel mondo #politico per la scomparsa di #FrancoMarini - FEMsrl : È morto Franco Marini, l'ex presidente del Senato stroncato dal Covid. La politica in lutto: 'Combattente appassion… -