La morte di Franco Marini, il leader CISL che Renzi non volle Presidente (Di martedì 9 febbraio 2021) Una brutta notizia piomba oggi, martedì 9 febbraio, sul mondo della politica italiana impegnatissima nelle difficili consultazioni per il varo del Governo Draghi, la morte di Franco Marini storico leader della CISL, Ministro del Lavoro e Presidente del Senato. I dettagli. La ferale notizia arriva alle prime ore del mattino da un tweet di Pierluigi Castagnetti, l'ultimo segretario del Partito ...

