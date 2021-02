La Lega vota Si al Recovery Plan e fa esplodere il M5S (Di martedì 9 febbraio 2021) «Vogliamo un'Italia che torni protagonista in Europa, senza austerità». La svolta «europeista» della Lega è tutta in questa frase che Salvini pronuncia dopo il secondo incontro con il premier incaricato, Mario Draghi. Una svolta che vedrà proprio al Parlamento Europeo il primo gesto concreto con il voto a favore sul regolamento del Recovery Fund degli europarlamentari leghisti fino ad oggi sempre astenuti sul tema. Un cambio di rotta che ha scatenato politici ed osservatori dello schieramento opposto. M5S e Pd infatti da giorni non fanno altro che segnalare la mancanza di coerenza del leader leghista (alcuni parlano di «voltafaccia»). E fa niente se dice cose fino a ieri ritenute «ragionevoli» dagli stessi e esponenti della maggioranza. No, Salvini non lo può dire, anzi, Salvini non lo deve dire. Attacchi alla Lega che in realtà ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) «Vogliamo un'Italia che torni protagonista in Europa, senza austerità». La svolta «europeista» dellaè tutta in questa frase che Salvini pronuncia dopo il secondo incontro con il premier incaricato, Mario Draghi. Una svolta che vedrà proprio al Parlamento Europeo il primo gesto concreto con il voto a favore sul regolamento delFund degli europarlamentari leghisti fino ad oggi sempre astenuti sul tema. Un cambio di rotta che ha scatenato politici ed osservatori dello schieramento opposto. M5S e Pd infatti da giorni non fanno altro che segnalare la mancanza di coerenza del leader leghista (alcuni parlano di «voltafaccia»). E fa niente se dice cose fino a ieri ritenute «ragionevoli» dagli stessi e esponenti della maggioranza. No, Salvini non lo può dire, anzi, Salvini non lo deve dire. Attacchi allache in realtà ...

MarcoBellinazzo : La @SerieA non vota sui diritti tv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di @DAZN_IT (più alta 840 mln) e… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - TgLa7 : #Recovery: all'Europarlamento la #Lega vota si' - LeonardoSegat : RT @TgLa7: #Recovery: all'Europarlamento la #Lega vota si' - AmegidAbd : La Lega cambia rotta e vota a favore del Recovery. Salvini: “Guardiamo all’Occidente, non a regimi” -