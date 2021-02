La Francia alla conquista del mare: così fa fuori l’Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) La Francia viole tornare in mare. Lo ha fatto capire con la ricostruzione del ministero del mare nel 2020, ma lo ha fatto intendere, di recente, soprattutto con il documento Mercator 2021, programma strategico per i prossimi anni della Marina militare francese. Un messaggio rivolto non solo alle forze alleate, ma anche a quelle rivali, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 febbraio 2021) Laviole tornare in. Lo ha fatto capire con la ricostruzione del ministero delnel 2020, ma lo ha fatto intendere, di recente, soprattutto con il documento Mercator 2021, programma strategico per i prossimi anni della Marina militare francese. Un messaggio rivolto non solo alle forze alleate, ma anche a quelle rivali, InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Francia alla Covid, Magrini (Aifa): "Da aprile vaccineremo 10 milioni di italiani al mese"

... di una limitata efficacia del siero contro la variante sudafricana, alla Stampa Magrini assicura ... L'hanno fatto anche Francia, Germania: è un modo per affrontare un'eccezionale epidemia con strumenti ...

Spazio, al via ufficialmente l'osservatorio radioastronomico Ska

... il nuovo e ambizioso progetto intergovernativo dedicato alla radioastronomia, in cui è coinvolta ... Sudafrica e Regno Unito ai quali si aggiungeranno presto Paesi 'osservatori' come Cina, Francia, ...

La Francia riarma la flotta: il piano per dominare il mare (che fa fuori l'Italia) InsideOver AUSTRALIAN OPEN: BARTY SCATENATA, BENE KENIN. KO AZARENKA

La campionessa dell’Open di Francia 2019 non ha nemmeno concesso un break point contro la sua avversaria montenegrina martedì sera. È stata la prima partita di Barty in un Major da oltre 12 mesi.

Riepilogo Champions League: Paris Saint-Germain

Il Paris è partito lentamente nel girone ma ha cambiato marcia grazie ai gol di Neymar. Il Paris ha iniziato il girone di UEFA Champions League con il piede sbagliato ma poi ha cambiato marcia grazie ...

