La farmacista non dà la pillola del giorno dopo: le donne scendono in piazza (Di martedì 9 febbraio 2021) La storia è questa: primi di febbraio, Ponte del Giglio, provincia di Lucca. Una ragazza entra in farmacia e chiede di comprare la pillola del giorno dopo. La farmacista, una donna di 76 anni, dice di no. Senza troppe spiegazioni. Dice solo di no. Ai giornalisti del Tirreno dirà: la pillola “è considerata un antiabortivo da non somministrare con leggerezza e se l’agenzia del farmaco la pensa diversamente, avvalora una menzogna”. Falso: perché in Italia non è possibile essere obiettori in casi come questo. Non si può fare obiezione di coscienza sulla contraccezione di emergenza, la legge non lo consente. Eppure è successo, e non è un caso isolato – come denuncia l’associazione “Non una di meno” – nel lucchese. Foto Facebook “Non una di meno”A denunciare l’accaduto è stata l’associazione “Non una di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) La storia è questa: primi di febbraio, Ponte del Giglio, provincia di Lucca. Una ragazza entra in farmacia e chiede di comprare ladel. La, una donna di 76 anni, dice di no. Senza troppe spiegazioni. Dice solo di no. Ai giornalisti del Tirreno dirà: la“è considerata un antiabortivo da non somministrare con leggerezza e se l’agenzia del farmaco la pensa diversamente, avvalora una menzogna”. Falso: perché in Italia non è possibile essere obiettori in casi come questo. Non si può fare obiezione di coscienza sulla contraccezione di emergenza, la legge non lo consente. Eppure è successo, e non è un caso isolato – come denuncia l’associazione “Non una di meno” – nel lucchese. Foto Facebook “Non una di meno”A denunciare l’accaduto è stata l’associazione “Non una di ...

