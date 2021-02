La Cina ha già oscurato Clubhouse

Leggi su tpi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Laha bloccatoSembrava troppo bello per essere vero. Come in Italia e in altre parti del mondo, anche in, il social delle discussioni audio a inviti, stava spopolando. Tutelati dal fatto che l’app più in voga del momento non tiene traccia delle conversazioni, molti cinesi si sono lanciati nelle “room” per discutere di temi sugli aspetti controversi del Paese di norma oscurati dalla censura, dai rapporti con Taiwan passando per Hong Kong e le sue proteste per la democrazia fino alla persecuzione degli uiguri, la minoranza musulmana che vive nella regione dello Xinjiang. “Un’abbuffata di libertà d’espressione“, è la definizione diper la giornalista americana di origine cinese Melissa Chan. Ma è una libertà che è durata soltanto un mese. L’app è stata infatti ...