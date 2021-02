Koepka | il grande ritorno Suo il Phoenix Open

Ultime Notizie dalla rete : Koepka grande

Persi è trattato dell'ottavo titolo sul circuito in un palmares che vanta 4 Major e 1 Wgc. "Dopo gli interventi al ginocchio e all'anca mi sono chiesto se sarei mai riuscito a tornare quello ...Il grande riscatto di Koepka dopo un 2020 senza successi " Il quinto posto allo Houston Open e il settimo al The Masters quali migliori risultati del 2020, avaro di sussulti dopo un doppio ...Brooks Koepka è tornato. Dopo due infortuni che ne avevano minato la carriera, il 30enne americano (nella foto) ha ottenuto la vittoria nel Phoenix Open a Scottsdale dove vinse il suo primo titolo sul ...