Kitikaka di governo – Si balla l’Hully Draghy allo Sky Calcio Club di Fabio Caressa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il ritmo deldi oggi è questo (ascolta il brano prima di leggere il kiti) “Se prima eravamo in due are, adesso siamo in tre are/Se prima eravamo in tre are, adesso siamo in quattro are/Se prima eravamo in quattro are, adesso c’èche ci suona un ritornello”. A Skyva già in scena ilDraghi. Altro che maratona Mentana. Altro che cazziatone alla Varriale. Altro che corazziere gola profonda nel boudoir di Mattarella. ...