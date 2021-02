Katy Perry ammette: «Lavorare e fare la mamma è molto intenso» (Di martedì 9 febbraio 2021) Katy Perry, che lo scorso agosto è diventata mamma della piccola Daisy Dove, in una rara intervista al talk show Live with Kelly and Ryan ha ammesso che lavorare e fare la madre è un’esperienza «decisamente intensa». La cantante, giudice di American Idol, ha raccontato che quando è tornata in tv cinque settimane dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, frutto dell’amore con Orlando Bloom, si è sentita «sopraffatta»: «Dare alla luce, tornare al lavoro e allattare. Santo cielo, è questo che fanno le donne? Le donne sono gli esseri più potenti del pianeta!». Leggi su vanityfair (Di martedì 9 febbraio 2021) Katy Perry, che lo scorso agosto è diventata mamma della piccola Daisy Dove, in una rara intervista al talk show Live with Kelly and Ryan ha ammesso che lavorare e fare la madre è un’esperienza «decisamente intensa». La cantante, giudice di American Idol, ha raccontato che quando è tornata in tv cinque settimane dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, frutto dell’amore con Orlando Bloom, si è sentita «sopraffatta»: «Dare alla luce, tornare al lavoro e allattare. Santo cielo, è questo che fanno le donne? Le donne sono gli esseri più potenti del pianeta!».

r3ndezvous_ : mettendo la queen katy perry come icona perché sì e la amo come poche cose al mondo - oldsoulhw : Ogni tanto mi ricordo il 'Thank you in so many ways, Katy Perry' e il mio cuore fa male - safetynetdan : Leggo che dicono che Katy Perry è la mamma di daisy ma si sbagliano, la vera mamma di daisy sono io che ho avuto il… - musiclover_blu : Katy Perry dimmi la marca di tutte le tue parrucche sono bellissime - idolsmusicnews : Nuove foto di Katy Perry pubblicate su Instagram: -