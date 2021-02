Kate Winslet e il successo dopo Titanic | Hollywood mi ha sempre fatto paura

(Di martedì 9 febbraio 2021)si è soffermata a commentare la sua carriera dain poi e ha ammesso di non essersi mai abituata all'universo diritenendolo addirittura spaventoso. In occasione di un panel organizzato dal Los Angeles Times,si è soffermata a commentare la sua carriera cinematografica e ha ammesso di non essersi mai abituata all'universo di. In modo particolare, l'attrice ha parlato dell'exploit ottenuto grazie ae di ciò che tale risultato ha rappresentato per lei. Come riportato da Fox News, in un certo senso è possibile affermare che la carriera diabbia avuto inizio nel 1997 grazie a. Nel 1998 il film ha ottenuto 11 nomination ai ...

In occasione di un panel organizzato dal Los Angeles Times,si è soffermata a commentare la sua carriera cinematografica e ha ammesso di non essersi mai abituata all'universo di Hollywood . In modo particolare, l'attrice ha parlato dell'exploit ...Settembre 2020: escono le dichiarazioni disu Woody Allen e Roman Polanski, fanno il giro del mondo, creano dibattito. L'attrice si scaglia contro i due mostri sacri del cinema, entrambi accusati nel corso degli ultimi anni di ...Kate Winslet si è soffermata a commentare la sua carriera da Titanic in poi e ha ammesso di non essersi mai abituata all'universo di Hollywood ritenendolo addirittura spaventoso. In occasione di ...In pochi giorni torneranno sul piccolo schermo italico volti come Madonna, Meryl Streep, Cher, Kate Winslet, Michelle Pfeiffer e Julianne Moore.