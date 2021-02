Juventus, tegola Alex Sandro: salterà l’eventuale finale di Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Squalifica Alex Sandro: il brasiliano salterà l’eventuale finale della Juventus dopo il cartellino giallo rimediato contro l’Inter Al 26? di Juve Inter, Alex Sandro è intervenuto in ritardo al limite dell’area su Hakimi, ricevendo il cartellino giallo da Mariani. Il brasiliano della Juventus era diffidato e salterà l’eventuale finale di Coppa Italia. Oltre a lui, gli altri diffidati bianconeri sono Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, de Ligt, Demiral, Morata, Rabiot e Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Squalifica: il brasilianodelladopo il cartellino giallo rimediato contro l’Inter Al 26? di Juve Inter,è intervenuto in ritardo al limite dell’area su Hakimi, ricevendo il cartellino giallo da Mariani. Il brasiliano dellaera diffidato edi. Oltre a lui, gli altri diffidati bianconeri sono Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, de Ligt, Demiral, Morata, Rabiot e Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com

