Juventus | le strategie del mercato estivo | poker di cessioni

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il calciodellaè pronto a riaprire i battenti in vista della prossima estate. Paratici partirà dal capitolo: occhio anche al futuro di Cristiano Ronaldo Il calciodellapotrebbe entrare subito nel vivo in vista della prossima estate. Bianconeri pronti a mettere mano alleper cercare di far cassa e alleggerire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus strategie

Tutto Juve

... domani sera contro il Napoli, nelle ultime ore si valutano nuovedi gioco. Per il ... "I giocatori in scadenza non dovrebbero giocare", Pirlo in conferenza: "Vogliamo la finale ad ...Le squadre in questione sono: Lazio, Napoli,, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona, ... DAZN dovrà illustrare progetti egiovedì: a preoccupare è la necessità dello streaming con ...La Repubblica nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Agnelli-Lotito uniti da DAZN ma alcuni club di A hanno paura dello streaming". Sono nove i voti favorevoli per ...L’apertura “senza condizioni” data da Matteo Salvini alla nascita di un Governo Draghi è sempre al centro dell’attenzione.