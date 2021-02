Juventus-Inter, Tacchinardi: “Pirlo cresciuto, Lukaku ed Hakimi perfetti per Conte. ‘Derby d’Italia’? Come una finale” (Di martedì 9 febbraio 2021) Queste le parole di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero espressosi a poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma alle ore 20.45 all' Allianz Stadium' di Torino. Si seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore, rilasciate nel corso di un'Intervista esclusiva ai microfoni di Radio Nerazzurra. LA Juventus DI Pirlo - "Penso sia cresciuto molto lui, anche perché c'è da valutare che non c'è stato il pre-campionato per le ragioni che sappiamo. Alla Juve non c'è rifondazione, devi vincere. Ci sono stati errori che ci possono stare, ma ora una crescita inizia a esserci, basti pensare alla tremenda scoppola subita in campionato dall'Inter. Ora vedo un'idea più precisa, un grande spirito e ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Queste le parole di Alessio, ex centrocampista bianconero espressosi a poche ore dalla semidi ritorno di Coppa Italia tra, in programma alle ore 20.45 all' Allianz Stadium' di Torino. Si seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore, rilasciate nel corso di un'vista esclusiva ai microfoni di Radio Nerazzurra. LADI- "Penso siamolto lui, anche perché c'è da valutare che non c'è stato il pre-campionato per le ragioni che sappiamo. Alla Juve non c'è rifondazione, devi vincere. Ci sono stati errori che ci possono stare, ma ora una crescita inizia a esserci, basti pensare alla tremenda scoppola subita in campionato dall'. Ora vedo un'idea più precisa, un grande spirito e ...

