Juventus Inter streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di ritorno della Coppa Italia

Stasera, martedì 9 febbraio 2021, alle ore 20,45 Juventus e Inter scendono in campo all'Allianz Stadium di Torino, partita valida per il ritorno della semifinale della Coppa Italia 2020-2021. Si parte dal 2-1 per i bianconeri nella sfida d'andata.

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: L'Inter in trasferta a Torino, la Nord colora l'autostrada: 'Alla conquista del destino' - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: VIDEO / Juventus-Inter, scelte fatte: Conte punta su Eriksen, a sinistra la spunta Darmian - -