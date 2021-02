Juventus Inter probabili formazioni, Pirlo ha scelto: sorpresa Bernardeschi (Di martedì 9 febbraio 2021) Juventus Inter probabili formazioni – Juventus-Inter è la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera con fischio d’inizio fissato alle 20.45. Una partita fondamentale per decidere chi avrà accesso alla finalissima del torneo. Si ripartirà dal 2-1 conquistato dai bianconeri a San Siro grazie alla doppietta di Ronaldo. Senza dubbio un vantaggio da sfruttare nel migliore dei modi, anche se indubbiamente in gare del genere tutto può succedere. E l’Inter farà di tutto per ribaltare il punteggio ed eliminare i rivali. Juventus Inter probabili formazioni, chi gioca Occhio ai 10 diffidati in casa Juve, su tutti Ronaldo, Morata, De Ligt e Arthur. Pirlo rilancia Buffon in ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 febbraio 2021)è la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera con fischio d’inizio fissato alle 20.45. Una partita fondamentale per decidere chi avrà accesso alla finalissima del torneo. Si ripartirà dal 2-1 conquistato dai bianconeri a San Siro grazie alla doppietta di Ronaldo. Senza dubbio un vantaggio da sfruttare nel migliore dei modi, anche se indubbiamente in gare del genere tutto può succedere. E l’farà di tutto per ribaltare il punteggio ed eliminare i rivali., chi gioca Occhio ai 10 diffidati in casa Juve, su tutti Ronaldo, Morata, De Ligt e Arthur.rilancia Buffon in ...

