Juventus-Inter, Pirlo studia il piano per battere ancora Conte (Di martedì 9 febbraio 2021) Questa sera Juventus e Inter si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia, dopo la gara d’andata terminata per 2-1 in favore dei bianconeri. Anche questa volta Andrea Pirlo vorrà superare Antonio Conte, poiché “la finale è un obiettivo da centrare a tutti i costi” come ha affermato durante la consueta Intervista della vigilia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici punta il gioiellino spagnolo All’andata la Juventus si è riuscita a imporre dopo un buon primo tempo, soprattutto in fase di pressing, in cui sono stati sfruttati al massimo gli errori difensivi dell’Inter, grazie alla solita cattiveria e freddezza di Cristiano Ronaldo. Gli uomini di Pirlo godono di un buon vantaggio dato anche dai gol segnati in trasferta ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Questa serasi giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia, dopo la gara d’andata terminata per 2-1 in favore dei bianconeri. Anche questa volta Andreavorrà superare Antonio, poiché “la finale è un obiettivo da centrare a tutti i costi” come ha affermato durante la consuetavista della vigilia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paratici punta il gioiellino spagnolo All’andata lasi è riuscita a imporre dopo un buon primo tempo, soprattutto in fase di pressing, in cui sono stati sfruttati al massimo gli errori difensivi dell’, grazie alla solita cattiveria e freddezza di Cristiano Ronaldo. Gli uomini digodono di un buon vantaggio dato anche dai gol segnati in trasferta ...

ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - MarcoZigagna : RT @ZZiliani: È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 con l’Inter… - FADESBETS : ??Soccer?? ???? Italy. Coppa Italia, Semifinals ???? Juventus - Inter BTTS @ 1.6 ?? Amount: 2% -