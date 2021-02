Juventus-Inter, Pirlo come Conte: pretattica sui convocati (Di martedì 9 febbraio 2021) La sfida tra Juventus e Inter inizia già dai convocati per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Antonio Conte come ormai quasi da prassi non ha comunicato i convocati per la sfida di ritorno contro i bianconeri all’Allianz Stadium. Una pretattica che sembra possa utilizzare anche Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter, Pirlo studia il piano per battere ancora Conte Fino a questo momento infatti, i convocati per Juventus–Inter non sono ancora stati resi noti. La novità è soprattutto di casa Juve, con Pirlo abituato ad ufficializzare i calciatori presenti con alcune ore di anticipo mentre sarebbe una cosa ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) La sfida trainizia già daiper le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Antonioormai quasi da prassi non ha comunicato iper la sfida di ritorno contro i bianconeri all’Allianz Stadium. Unache sembra possa utilizzare anche Andrea. LEGGI ANCHE:studia il piano per battere ancoraFino a questo momento infatti, ipernon sono ancora stati resi noti. La novità è soprattutto di casa Juve, conabituato ad ufficializzare i calciatori presenti con alcune ore di anticipo mentre sarebbe una cosa ...

