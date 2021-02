Juventus-Inter, Pirlo: “A inizio stagione avevo un obiettivo preciso. Dybala-Morata? Ecco come stanno” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juventus ha conquistato l'ennesima finale di Coppa Italia della sua storia: all'Allianz termina 0-0 la sfida contro l'Inter.Coppa Italia, Juventus-Inter 0-0: all’Allianz vince la noia, 19a finale per i bianconeriNella semifinale di ritorno di Coppa Italia i bianconeri hanno gestito al meglio la gara contro i nerazzurri impedendo all'attacco di Conte di andare a segno. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato così la prestazione offerta dai suoi."Era nei miei piani da debuttante vincere una Supercoppa, essere in finale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. Ma c'era da lavorare molto per arrivarci. Ogni partita è diversa e la prepariamo in maniera diversa. L'Inter non ha quasi mai tirato in porta e le occasioni le abbiamo avute noi, di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha conquistato l'ennesima finale di Coppa Italia della sua storia: all'Allianz termina 0-0 la sfida contro l'.Coppa Italia,0-0: all’Allianz vince la noia, 19a finale per i bianconeriNella semifinale di ritorno di Coppa Italia i bianconeri hanno gestito al meglio la gara contro i nerazzurri impedendo all'attacco di Conte di andare a segno. Il tecnico dei piemontesi, Andrea, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato così la prestazione offerta dai suoi."Era nei miei piani da debuttante vincere una Supercoppa, essere in finale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. Ma c'era da lavorare molto per arrivarci. Ogni partita è diversa e la prepariamo in maniera diversa. L'non ha quasi mai tirato in porta e le occasioni le abbiamo avute noi, di ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - threebwstars : RT @juventusfc: Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nell… - ManuelChiva2 : RT @juventusfc: Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nell… -