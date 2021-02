Juventus-Inter oggi in tv | orario | canale e diretta streaming semifinale ritorno Coppa Italia

(Di martedì 9 febbraio 2021)si giocano il passaggio del turno nelle semifinali di2020/2021: ecco la data, l’e le informazioni sulladella sfida didell’Allianz Stadium. In seguito al 2-1 dell’andata a favore dei bianconeri, si scende in campo alle ore 20.45 di martedì 9 febbraio: Per quanto riguarda latv, sarà garantita da Rai Uno,su Rai Play, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con highlights e pagelle al termine della partita. SportFace.

Elenco delle partite previste per oggi martedì 9 febbraio 2021: in primo piano Juventus-Inter di Coppa Italia e il turno infrasettimanale di Serie B TORINO - É un martedì ricco di partite quello che ci attende a cominciare dalla Coppa Italia con la semifinale di ritorno tra Juventus-Inter.