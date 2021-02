Juventus-Inter oggi, Coppa Italia: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) La Coppa Italia di calcio 2021 è giunta al momento della verità, con la sfida tra Juventus ed Inter che assegnerà un posto nella finalissima, partendo dal punteggio di 2-1 in favore dei bianconeri della gara d’andata. Antonio Conte e la sua squadra dovranno dunque ribaltare il risultato avverso, affidandosi al duo d’attacco composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il match si svolgerà proprio questa sera, martedì 9 febbraio 2021, a partire dalle ore 20.45, presso l’Allianz Stadium di Torino, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti di trasmissione della competizione, sul canale Rai Uno, ma anche in streaming, attraverso la piattaforma Rai Play. Il programma della partita e dove vederla in tv e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladi calcio 2021 è giunta al momento della verità, con la sfida traedche assegnerà un posto nella finalissima, partendo dal punteggio di 2-1 in favore dei bianconeri della gara d’andata. Antonio Conte e la sua squadra dovranno dunque ribaltare il risultato avverso, affidandosi al duo d’attacco composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il match si svolgerà proprio questa sera, martedì 9 febbraio 2021, a partire dalle ore 20.45, presso l’Allianz Stadium di Torino, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti di trasmissione della competizione, sul canale Rai Uno, ma anche in, attraverso la piattaforma Rai Play. Ildella partita e dove vederla in tv e ...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Una domenica fra Roma e Inter, fra campionato e #CoppaItalia Le ultime dal #TrainingCenter: - ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - CalcioIN : JUVENTUS INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA, da vedere in Diretta RAI Play | Ritorno Semifinale Coppa Italia - infoitsport : Juventus-Inter (coppa Italia, 9 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, i nerazzurri devono vincere all… -