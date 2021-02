Juventus-Inter, lo sfogo di Agnelli al fischio finale. Il web: “frase contro Conte” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andrea Agnelli si è scagliato contro Conte? Si è conclusa la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, sono scese in campo Juventus e Inter. La gara non è stata deludente, si sono verificate occasioni da una parte e dall’altra ma gli attaccanti non hanno concretizzato. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso ai bianconeri di volare in finale, adesso affronteranno la vincete tra Atalanta e Napoli. Lo sfogo di Agnelli Al termine della partita si è registrato lo sfogo del presidente della Juventus Andrea Agnelli, le immagini hanno ripreso il numero uno del club urlare qualcosa al fischio finale. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andreasi è scagliato? Si è conclusa la partita di ritorno della semidi Coppa Italia, sono scese in campo. La gara non è stata deludente, si sono verificate occasioni da una parte e dall’altra ma gli attaccanti non hanno concretizzato. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso ai bianconeri di volare in, adesso affronteranno la vincete tra Atalanta e Napoli. LodiAl termine della partita si è registrato lodel presidente dellaAndrea, le immagini hanno ripreso il numero uno del club urlare qualcosa al. ...

