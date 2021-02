Juventus-Inter live dalle 20,45: Ronaldo sfida Lukaku (Di martedì 9 febbraio 2021) Si decide la prima finalista di Coppa Italia: all'Allianz si affrontano Juve e Inter. Favorita la squadra di Pirlo, forte della vittoria per 2-1 a San Siro della scorsa settimana. Il tecnico... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 febbraio 2021) Si decide la prima finalista di Coppa Italia: all'Allianz si affrontano Juve e. Favorita la squadra di Pirlo, forte della vittoria per 2-1 a San Siro della scorsa settimana. Il tecnico...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - call_the_kernel : RT @ZZiliani: È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 con l’Inter… - Manauz87 : RT @LiveBianconera: ??SIAMO IN DIRETTA?? #LiveBianconera GAMETIME La cronaca IN DIRETTA di #JuveInter di #CoppaItalia ?? -