Juventus-Inter, le sfide nella sfida: quanti duelli individuali! (Di martedì 9 febbraio 2021) Juventus-Inter sarà anche l’occasione di vedere tante sfide nella sfida: ecco i duelli individuali da tenere sotto occhio Questa sera, allo Stadium, si assisterà ad una gara che promette spettacolo. Tra Juve e Inter, però, anche tanti duelli individuali, come sottolinea il Corriere dello Sport. CR7 vs Lukaku – Acquisti d’oro, bomber implacabili, rapaci dell’area di rigore. La sfida più attesa sarà sicuramente tra loro. Dopo l’assenza del nerazzurro all’andata, adesso i due si potranno sfidare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 De Ligt vs Bastoni – Giovani difensori centrali, promesse del calcio europeo. Il primo all’andata ha fatto bene, il secondo ha sbagliato qualcosa di troppo e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)sarà anche l’occasione di vedere tante: ecco iindividuali da tenere sotto occhio Questa sera, allo Stadium, si assisterà ad una gara che promette spettacolo. Tra Juve e, però, anche tantiindividuali, come sottolinea il Corriere dello Sport. CR7 vs Lukaku – Acquisti d’oro, bomber implacabili, rapaci dell’area di rigore. Lapiù attesa sarà sicuramente tra loro. Dopo l’assenza del nerazzurro all’andata, adesso i due si potrannore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 De Ligt vs Bastoni – Giovani difensori centrali, promesse del calcio europeo. Il primo all’andata ha fatto bene, il secondo ha sbagliato qualcosa di troppo e ...

