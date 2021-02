Juventus-Inter | la probabile formazione bianconera | Pirlo alza il muro

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tra meno di 12 ore conosceremo la prima finalista della Coppa Italia 2020/2021. Al triplice fischio dell’arbitro Mariani, si scoprirà se lasarà stata in grado di resistere al tentativo di rimonta dell’, o se i nerazzurri avranno ribaltato il risultato, grazie al contributo di due giocatori assenti all’andata, ovvero Lukaku e Hakimi. LEGGI ANCHE:a caccia della finale di Coppa Italia Un derby d’Italia davvero prestigioso, quello di questa sera, che presenta parecchi spunti diesse, su tutti il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium nelle vesti di allenatore dell’, a distanza di un anno dall’ultima volta. Si riparte dall’1-2 in favore dei bianconeri, risultato maturato all’andata grazie alla doppietta di Cristiano ...

