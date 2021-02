Juventus-Inter, dove vederla. Duello vista finale (Di martedì 9 febbraio 2021) La gara di ritorno allo Stadium è decisiva per conquistare un posto nell’ultimo atto della Coppa Italia il prossimo maggio Juventus-Inter, dove vederla Juventus-Inter, dove vederla Juventus-Inter, dove vederla – Inter e Juventus si sfideranno per la terza volta in tre giorni, ma la sfida di questa sera sarà senza appello. La semifinale di ritorno all’Allianz Stadium vale un posto nella finalissima di maggio, contro la vincente di Atalanta-Napoli, ma per entrambe le squadre può essere una carica psicologica grandissima, anche in ottica scudetto. In questi casi la qualificazione alla finale di Coppa Italia vale più ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) La gara di ritorno allo Stadium è decisiva per conquistare un posto nell’ultimo atto della Coppa Italia il prossimo maggiosi sfideranno per la terza volta in tre giorni, ma la sfida di questa sera sarà senza appello. La semidi ritorno all’Allianz Stadium vale un posto nella finalissima di maggio, contro la vincente di Atalanta-Napoli, ma per entrambe le squadre può essere una carica psicologica grandissima, anche in ottica scudetto. In questi casi la qualificazione alladi Coppa Italia vale più ...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - SilvestriP : #Dazn potrebbe acquisire tutti i diritti del campionato Serie A di calcio in streaming: come vedere bene le partite… - BeraldiLuciano : @dimarcantonios1 @Paoletto003 @BimbiMeb @DarioPanzac89 @minisol che peccato proprio stasera????, guarderò i supplementari di juventus inter -