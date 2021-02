Juventus-Inter, Brozovic ammonito: squalificato per l’eventuale finale (Di martedì 9 febbraio 2021) finale o meno, Marcelo Brozovic non ci sarà. Al 72? di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, il centrocampista nerazzurro – uno dei tanti diffidati – si è fatto ammonire. Brozovic sarà eventualmente costretto a saltare per squalifica la possibile finale della competizione nazionale. Un fallo su Alex Sandro a centrocampo che ha fatto scattare il provvedimento dell’arbitro Mariani. Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young sono gli altri diffidati in casa Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)o meno, Marcelonon ci sarà. Al 72? di, semidi ritorno di Coppa Italia, il centrocampista nerazzurro – uno dei tanti diffidati – si è fatto ammonire.sarà eventualmente costretto a saltare per squalifica la possibiledella competizione nazionale. Un fallo su Alex Sandro a centrocampo che ha fatto scattare il provvedimento dell’arbitro Mariani. Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young sono gli altri diffidati in casa. SportFace.

