Juventus-Inter, attenzione al cartellino: ecco chi rischia per la finale (Di martedì 9 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo a rischio squalifica: tanti i giocatori di Juventus e Inter in diffida. Ben 16 le "mine vaganti" che questa sera dovranno evitare il cartellino Juventus e Inter si sfidano questa sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: dopo il 2 a 1 bianconero dell'andata, gli uomini di Pirlo hanno un piede in finale, ma attenzione alle possibili squalifiche. Sì, perchè in caso di cartellino giallo sono ben 10 i giocatori bianconeri che salterebbero la finale del 19 maggio contro Napoli o Atalanta. Un dettaglio non da poco che condizionerà il big match di questa sera: dal canto suo anche l'Inter ha la sua dose di "mine vaganti", senza contare che i nerazzurri dovranno fare a meno ...

