Juventus-Inter, ammonizione pesantissima: un big salta la finale (Di martedì 9 febbraio 2021) Juventus-Inter di Coppa Italia si sta disputando in questi minuti. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0: Alex Sandro salta la finale. All'Allianz Stadium sta andando in scena Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020/2021. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, ma l'Inter di Antonio Conte deve vincere il match per ribaltare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

