Juventus-Inter 0-0 | Pirlo | “Io come Allegri? Se vinco quanto lui allora sì”

"Io un 'Allegriano'? Se ciò significa vincere ciò che ha vinto lui, potete anche chiamarmi così. Io penso a ciò che dobbiamo fare, ogni partita la prepariamo in modo diverso. L'Inter non ha quasi mai tirato in porta, Handanovic è stato il migliore in campo e siamo soddisfatti anche di questo. Ma non abbiamo fatto ancora niente, ci sono altri obiettivi da centrare". Queste le parole di Andrea Pirlo dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia grazie allo 0-0 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Chiave della ritrovata solidità dei bianconeri è la sicurezza difensiva, in questo caso con Demiral e De Ligt. "Hanno dimostrato di essere grandissimi giocatori, ho la fortuna di avere quattro centrali tutti con caratteristiche diverse. Ci difendiamo col 4-4-2 ma in fase di ...

