Juventus-Inter 0-0 | Conte | “Peccato | pagato dazio per i regali dell’andata”

"Avremmo dovuto concretizzare delle situazioni che abbiamo creato, è un Peccato perché nei 180 minuti penso che si siano viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato dazio per alcuni regali all'andata". Questo il commento di Antonio Conte dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia dell'Inter contro la Juventus. I nerazzurri avevano bisogno di due reti per ribaltare l'1-2 dell'andata. "Venire all'Allianz e fare la partita non penso sia da tutti, a livello di prestazione c'è poco da rimproverare. Abbiamo cercato fino alla fine di far gol e di ribaltare il risultato con voglia e determinazione. Si deve imparare dagli errori e ripartire – prosegue il tecnico dell'Inter a Rai Sport – Dobbiamo lavorare per ...

