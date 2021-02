Juventus-Inter 0-0, bianconeri in finale di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Partita dura ma senza gol all’Allianz Stadium. De Ligt e Demiral sovrastano l’attacco nerazzurro: rimandato Lukaku, Juventus in finale La Juventus stacca il pass per la finale di Coppa Italia. Partita che termina senza gol all’Allianz Stadium, con l’Inter che non riesce a mettere in pericolo la porta di Buffon. Pirlo conquista la sua prima finale da allenatore, facendo ampie rotazioni in entrambi i match. La cronaca I bianconeri tengono il possesso del pallone per i primi minuti, senza però calciare in porta. Pirlo schiera Danilo e Alex Sandro da mezz’ali in fase di costruzione, per venire fuori dal pressing rivale. Soluzione accantonata dopo venti minuti, quando l’Inter viene fuori. Molto bene la fascia ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Partita dura ma senza gol all’Allianz Stadium. De Ligt e Demiral sovrastano l’attacco nerazzurro: rimandato Lukaku,inLastacca il pass per ladi. Partita che termina senza gol all’Allianz Stadium, con l’che non riesce a mettere in pericolo la porta di Buffon. Pirlo conquista la sua primada allenatore, facendo ampie rotazioni in entrambi i match. La cronaca Itengono il possesso del pallone per i primi minuti, senza però calciare in porta. Pirlo schiera Danilo e Alex Sandro da mezz’ali in fase di costruzione, per venire fuori dal pressing rivale. Soluzione accantonata dopo venti minuti, quando l’viene fuori. Molto bene la fascia ...

