Juventus, eterno Buffon: pronto il rinnovo per un anno (Di martedì 9 febbraio 2021) Potrebbe non essere questa l’ultima stagione, con la maglia della Juventus ed in campo, dell’eterno portiere Gianluigi Buffon. 43 anni, infatti, il portiere Campione del Mondo e capitano con la Nazionale nel 2006, potrebbe rinnovare per un’ulteriore stagione con il club bianconero. Lo riferisce La Stampa, spiegando come Buffon si senta ancora integro fisicamente e si sia calato perfettamente nel ruolo di vice Szczesny. Iniziata la sua carriera nel Parma, l’estremo difensore era arrivato in bianconero nell’ormai lontano 2001. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, beffa Raiola: due obiettivi rischiano di sfumare Nella sua lunga vita bianconera, una parentesi di un anno in Francia, dove ha vestito la maglia del Psg. Per Buffon, con la Juventus, sono 679 le ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Potrebbe non essere questa l’ultima stagione, con la maglia dellaed in campo, dell’portiere Gianluigi. 43 anni, infatti, il portiere Campione del Mondo e capitano con la Nazionale nel 2006, potrebbe rinnovare per un’ulteriore stagione con il club bianconero. Lo riferisce La Stampa, spiegando comesi senta ancora integro fisicamente e si sia calato perfettamente nel ruolo di vice Szczesny. Iniziata la sua carriera nel Parma, l’estremo difensore era arrivato in bianconero nell’ormai lontano 2001. LEGGI ANCHE: Calciomercato, beffa Raiola: due obiettivi rischiano di sfumare Nella sua lunga vita bianconera, una parentesi di unin Francia, dove ha vestito la maglia del Psg. Per, con la, sono 679 le ...

come abbiamo visto nella partita contro la Juventus in Coppa Italia in cui è uscito in ritardo ... visto l'eterno dibattito su quanto pesi il gioco collettivo e quanto le individualità nei successi di ...

grazie a una doppietta dell'eterno Goran Pandev; i partenopei hanno accorciato le distanze con Politano. Ventunesima giornata, vincono Milan e Inter. La Juventus batte la Roma e sale al terzo posto

Tra centrocampo ed area di rigore, tra fase offensiva e fase difensiva: dove si colloca Adrien Rabiot in questa Juventus? Un anno e mezzo di Luci e Ombre per il francese, che contro l’Inter ha l’occas ...

Gianluigi Buffon vuole vincere il triplete con la Juventus: si punta al rinnovo per un altro anno. La sfida infinita prosegue.

Tra centrocampo ed area di rigore, tra fase offensiva e fase difensiva: dove si colloca Adrien Rabiot in questa Juventus? Un anno e mezzo di Luci e Ombre per il francese, che contro l'Inter ha l'occas ...

Gianluigi Buffon vuole vincere il triplete con la Juventus: si punta al rinnovo per un altro anno. La sfida infinita prosegue.