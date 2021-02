Juventus, Cuadrado: «Inter aggressiva. Ci giochiamo la Coppa Italia» (Di martedì 9 febbraio 2021) Juan Cuadrado, terzino bianconero, ha parlato a pochi minuti da Juventus Inter di Coppa Italia: le parole del colombiano Ai microfoni di Juventus TV, Juan Cuadrado ha parlato di Juventus-Inter di Coppa Italia a pochi minuti dal fischio d’inizio. «Dobbiamo scendere in campo con la voglia e determinazione di far risultato, come fosse una finale. La voglia di far risultato determinerà tutto. Sicuramente l’Inter sarà aggressiva, loro vogliono fare risultato ma noi dobbiamo avere più voglia e più fame. Si gioca qualcosa di importante che è un trofeo. Scenderemo in campo con la voglia di andare in finale. Cerco sempre di essere disponibile per fare il meglio di me ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Juan, terzino bianconero, ha parlato a pochi minuti dadi: le parole del colombiano Ai microfoni diTV, Juanha parlato didia pochi minuti dal fischio d’inizio. «Dobbiamo scendere in campo con la voglia e determinazione di far risultato, come fosse una finale. La voglia di far risultato determinerà tutto. Sicuramente l’sarà, loro vogliono fare risultato ma noi dobbiamo avere più voglia e più fame. Si gioca qualcosa di importante che è un trofeo. Scenderemo in campo con la voglia di andare in finale. Cerco sempre di essere disponibile per fare il meglio di me ...

