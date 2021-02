Juventus, Baronio squalificato per due giornate (Di martedì 9 febbraio 2021) Costa cara l’espulsione ricevuta nell’ultima gara di Serie A contro la Roma a Roberto Baronio. L’ex centrocampista, oggi assistente del tecnico della Juventus Andrea Pirlo, è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo dopo la gara con i giallorossi per due giornate. Baronio era stato espulso dopo che “al 45° del primo tempo, aveva contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di Gara un’espressione insultante“. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la Juve” Baronio, dunque, dovrà saltare la trasferta di Napoli e la sfida casalinga contro il Crotone della settimana successiva, rientrando invece nella sfida di Champions League, valida per gli Ottavi di Finale, in programma mercoledi 17 febbraio contro il ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Costa cara l’espulsione ricevuta nell’ultima gara di Serie A contro la Roma a Roberto. L’ex centrocampista, oggi assistente del tecnico dellaAndrea Pirlo, è stato infattidal Giudice Sportivo dopo la gara con i giallorossi per dueera stato espulso dopo che “al 45° del primo tempo, aveva contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di Gara un’espressione insultante“. LEGGI ANCHE: Calciomercato, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la Juve”, dunque, dovrà saltare la trasferta di Napoli e la sfida casalinga contro il Crotone della settimana successiva, rientrando invece nella sfida di Champions League, valida per gli Ottavi di Finale, in programma mercoledi 17 febbraio contro il ...

