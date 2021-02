Juve Inter terzo atto, Conte studia il ribaltone, Pirlo vuole anche la Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Terza incrocio in un mese tra Juve e Inter, la posta in palio è la finale di Coppa Italia. Conte ritrova Lukaku e Hakimi, Pirlo conta su Ronaldo Il terzo faccia a faccia ravvicinato sarà una sentenza: l’Inter dovrà ribaltare la Juve per rimanere in corsa su due fronti, mentre Pirlo sogna il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa. Due allenatori con approcci diversi, molta esperienza in comune e l’obiettivo condiviso del passaggio del turno. Il pericolo giallo è dietro l’angolo, perché sono ben 15 i diffidati a rischio finale – 10 Juventini e 5 nerazzurri -, ma a preoccupare i due tecnici più dei cartellini di Mariani sono i bomber avversari. Conte riabbraccia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Terza incrocio in un mese tra, la posta in palio è la finale diritrova Lukaku e Hakimi,conta su Ronaldo Ilfaccia a faccia ravvicinato sarà una sentenza: l’dovrà ribaltare laper rimanere in corsa su due fronti, mentresogna il secondo trofeo stagionale dopo la Super. Due allenatori con approcci diversi, molta esperienza in comune e l’obiettivo condiviso del passaggio del turno. Il pericolo giallo è dietro l’angolo, perché sono ben 15 i diffidati a rischio finale – 10ntini e 5 nerazzurri -, ma a preoccupare i due tecnici più dei cartellini di Mariani sono i bomber avversari.riabbraccia ...

