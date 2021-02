Juve Inter LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di martedì 9 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 tra, risultato,All’Allianz Stadium,si affrontano nelvalido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveInter: “La finale è un obbiettivo, per centrarla dovremo giocare da Juve” ?? - Leonidas_1886 : RT @stocazzzzzo: poi basta giuro: milan juve inter merda merda merda ???? ???? ???? - JoshuaM_16 : @OSMLikeABoss @juventusfc @Inter Juve 2- internazionale 0 -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter

All'Allianz Stadium, il match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca liveLa Juventus affronta l'nel ritorno della semifinale di Coppa Italia forte del vantaggio derivante dalla vittoria ottenuta nella gara d'andata per 1 - 2, ma anche col pericolo giallo. Nelle file bianconere infatti sono ...Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini in vista di Juventus-Inter di Coppa Italia: Stasera Juventus-Inter: sarà impresa o ...Zavettieri ex allenatore di Bari e Juve Stabia e' stato raggiunto telefonicamente per una intervista con tanti argomenti con alcuni passaggi ...