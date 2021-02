Juve Inter 0-0 LIVE: Hakimi vicino al gol (Di martedì 9 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 tra Juve e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium, Juve e Inter si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Inter 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Accelerazione Ronaldo – Che salta due avversari di slancio, poi sbaglia l’appoggio per Bernardeschi 4? Buona partenza della Juve – Possesso insistito nella metà campo nerazzurra 9? Lancio Danilo – Gran pallone per Ronaldo che scatta tra Bastoni e Skriniar ma manca l’aggancio 10? Contatto Bernardeschi-Lautaro – Sfonda ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Accelerazione Ronaldo – Che salta due avversari di slancio, poi sbaglia l’appoggio per Bernardeschi 4? Buona partenza della– Possesso insistito nella metà campo nerazzurra 9? Lancio Danilo – Gran pallone per Ronaldo che scatta tra Bastoni e Skriniar ma manca l’aggancio 10? Contatto Bernardeschi-Lautaro – Sfonda ...

