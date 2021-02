Just Eat assume i primi rider, ma è già polemica: «Pochi 7,50 euro all’ora: l’accordo ancora non c’è». Cosa prevede il contratto (Di martedì 9 febbraio 2021) L’annuncio di Just Eat di iniziare ad assumere i suoi circa mille rider non è bastato per portare la pace tra l’azienda e i rappresentanti dei fattorini. Diverse fonti sindacali confermano a Open che «la trattativa, in realtà, è ancora in corso» e che l’accordo raggiunto non ha soddisfatto quasi nessuno. Anzi, in molti si sono detti «spiazzati» dal comunicato diramato da Just Eat subito dopo la riunione coi sindacati del 4 febbraio: «Una paga base oraria di 7,50 euro lordi è davvero troppo poco. Almeno 9. Su questo ci batteremo. Nessuna trattativa al ribasso», ci spiegano. Sembra, infatti, che Just Eat «non voglia applicare il contratto nazionale della logistica e dei trasporti perché giudicato troppo oneroso». Al momento si sa ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) L’annuncio diEat di iniziare adre i suoi circa millenon è bastato per portare la pace tra l’azienda e i rappresentanti dei fattorini. Diverse fonti sindacali confermano a Open che «la trattativa, in realtà, èin corso» e cheraggiunto non ha soddisfatto quasi nessuno. Anzi, in molti si sono detti «spiazzati» dal comunicato diramato daEat subito dopo la riunione coi sindacati del 4 febbraio: «Una paga base oraria di 7,50lordi è davvero troppo poco. Almeno 9. Su questo ci batteremo. Nessuna trattativa al ribasso», ci spiegano. Sembra, infatti, cheEat «non voglia applicare ilnazionale della logistica e dei trasporti perché giudicato troppo oneroso». Al momento si sa ...

fattoquotidiano : Just Eat, prime assunzioni in Lombardia dal prossimo marzo. I riders saranno a tutti gli effetti lavoratori dipende… - fattoquotidiano : #JustEat: arriva la svolta. Da marzo la piattaforma del cibo a domicilio comincerà ad assumere i rider e a pagarli… - semprevane : Qualcuno ha detto just eat? NO - abiwyazlov : @kyranyazlov senti chiamiamo just eat - graceu_pressure : Oggi ho visto un fattorino che lavorava per Glovo, con la borsa Just Eat e la giacca Deliveroo. E ho pensato a Bern… -