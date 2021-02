atmilan1899 : Junior #Firpo-#Milan, il motivo dello stop invernale: il terzino del #Barça ha detto no anche ad un altro club - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, la decisione di #JuniorFirpo e la nuova proposta: il club è intransigente su #Theo - MilanLiveIT : Junior Firpo è stato un obiettivo del Milan a gennaio Difficilmente approderà in rossonero in estate ??… - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: #Milan, la decisione di #JuniorFirpo e la nuova proposta: il club è intransigente su #Theo - cmdotcom : #Milan, la decisione di #JuniorFirpo e la nuova proposta: il club è intransigente su #Theo -

Ultime Notizie dalla rete : Junior Firpo

MilanLive.it

è stato un obiettivo del Milan a gennaio 2021, ma difficilmente lo sarà in estate. L'ex Betis ha fatto una scelta per il suo futuro.(©Getty Images) Non è un segreto che il ...Commenta per primo Il Milan ha provato davvero a prenderedurante lo scorso mercato invernale. Un tentativo reale col Barcellona per ottenere il laterale ex Betis in prestito con diritto di riscatto, ve lo abbiamo raccontato fin quando l'...Nel ruolo di vice Theo Hernandez, intoccabile nell'undici di Stefano Pioli, a gennaio il Milan ha provato davvero a prendere Junior Firpo.Nonostante sia stato un obiettivo del mercato invernale del Milan, è improbabile che Junior Firpo approdi in rossonero la prossima estate. Nessuna fumata bianca a gennaio, infatti, tra la società e il ...