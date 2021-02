Julio Cruz | “Inter puoi vincere a Torino | è l’ora di vincere un trofeo”

(Di martedì 9 febbraio 2021), storico ex attaccante dell’, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ricordando la doppietta che firmò acontro la Juventus nel 2003-2004: “E chi se la dimentica. Venivamo da un inizio difficile che costò la panchina a Cuper. Partita straordinaria, vincemmo 3-1 con due miei gol. Aho fatto diversi gol, ma il più bello resta la punizione in quel 3-1. Mi spiace di come sia finita all’andata, non meritava la sconfitta. La gara di stasera? Sono ottimista, ce la può fare. Sarà dura però l’ha tutto per potere volare in finale. Da troppi anni manca una coppa, è arrivato il momento di riun titolo”. Foto: Calcio Napoli 24 L'articolo proviene da Alfredo ...

, ex attaccante dell'Inter, ha parlato nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport, tornando sull'impresa contro la Juventus nella stagione 2003 - 04, quando i nerazzurri ...Commenta per primo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex centravanti dell'Inter,Ricardo, ha espresso la propria opinione sul tecnico nerazzurro, Antonio Conte, dicendosi non sorpreso della sua carriera da allenatore. 'Se sono sorpreso dal lavoro di Conte? No, perché ...