Jean-Claude Carrière | morto lo sceneggiatore di Bella di giorno e Il fascino discreto della borghesia

Carrière , scrittore, attore e regista francese che ha collaborato con Luis Buñuel in Bella di giorno e Il fascino discreto della borghesia, è morto a Parigi l'8 febbraio 2021 all'età di ...... il direttore della fotografia Peppino Rotunno , se n'è andato nel sonno l'8 febbraio , nella sua casa parigina, un fondamentale autore del cinema del '900 , lo sceneggiatore francese...Parigi, 9 feb. - (Adnkronos) - Lo sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière, noto per la sua collaborazione con Luis Buñuel per il quale scrisse i film dell'ultimo periodo e per aver lavorato con re ...Jean-Claude Carrière, scrittore, attore e regista francese che ha sceneggiato Bella di giorno e Il fascino discreto della borghesia, è morto a Parigi l'8 febbraio 2021. Jean-Claude Carrière, scrittore ...