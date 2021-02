Italia nel mirino del maltempo atlantico, prima del grande freddo (Di martedì 9 febbraio 2021) Un’interminabile serie di perturbazioni atlantiche sta colpendo l’Italia ed il bacino del Mediterraneo. In questa fase i fronti oceanici sono infatti costretti a trovare una via di fuga verso le nostre latitudini, in quanto più a nord, tra Islanda e Mar di Norvegia, è presente un anticiclone di blocco. Le perturbazioni, in serie, dirette verso il MediterraneoLa presenza dell’alta pressione a nord è associata ad un afflusso di aria gelida sulle nazioni del Nord Europa. Correnti dalla Russia affluiscono con moto retrogrado verso il Baltico la Scandinavia, la Polonia, la Germania e fino al Regno Unito. Il flusso atlantico è pertanto inibito alle alte latitudini europee, mentre trova terreno feritile dirigendosi più a sud. Ne deriva un treno di sistemi perturbati, con depressioni che dal Lontano Labrador si portano verso l’Europa in direzione del Golfo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Un’interminabile serie di perturbazioni atlantiche sta colpendo l’ed il bacino del Mediterraneo. In questa fase i fronti oceanici sono infatti costretti a trovare una via di fuga verso le nostre latitudini, in quanto più a nord, tra Islanda e Mar di Norvegia, è presente un anticiclone di blocco. Le perturbazioni, in serie, dirette verso il MediterraneoLa presenza dell’alta pressione a nord è associata ad un afflusso di aria gelida sulle nazioni del Nord Europa. Correnti dalla Russia affluiscono con moto retrogrado verso il Baltico la Scandinavia, la Polonia, la Germania e fino al Regno Unito. Il flussoè pertanto inibito alle alte latitudini europee, mentre trova terreno feritile dirigendosi più a sud. Ne deriva un treno di sistemi perturbati, con depressioni che dal Lontano Labrador si portano verso l’Europa in direzione del Golfo ...

